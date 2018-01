Nog meer Nederlands dubbelsucces: Schoofs wint in Auckland

Kiki Bertens en Demi Schuurs veroverden zaterdag de titel in het dubbelspel van het toernooi in het Australische Brisbane. Het Nederlandse duo won in de finale van de Spaanse Marie José Martinez Sánchez en de Sloveense Andreja Klepac: 7-5 6-2.



Bij de mannen pakten Robin Haase en Matwé Middelkoop de titel in het dubbeltoernooi in het Indiase Pune door de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Gilles Simon in de finale te verslaan: 7-6 (5) 7-6 (5).



Voor Schoofs was de titel in Auckland een primeur. Ze stond voor het eerst in de finale van het dubbelspel in een WTA-toernooi. De Gelderse profiteerde van de reputatie van haar partner Errani. De 30-jarige Italiaanse is voormalig speelster uit de top tien van de wereld in het enkelspel, die in het dubbelspel al vijf grand slams wist te winnen.