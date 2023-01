Novak Djokovic is na ruim half jaar weer de nummer 1 van de wereld

Regen spelbreker? Clash Van de Zandschulp en Griekspoor eerder op baan 8

De tweederondepartij op de Australian Open tussen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor begint wegens regenval in Melbourne uren later dan gepland. De eerste vijf uur werd er niet getennist op de onoverdekte banen. De twee Nederlanders spelen na aanpassingen in het schema nu de derde wedstrijd op baan 8.

18 januari