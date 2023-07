Novak Djokovic krijgt boete van 7000 euro voor woede-uitbarsting in verloren finale Wimbledon

De 36-jarige Djokovic was zo boos over een verloren opslagbeurt in de beslissende vijfde set dat hij zijn racket kapot sloeg tegen de houten staander van het tennisnet. De Ierse umpire Fergus Murphy besloot hem een officiële waarschuwing te geven en liet vervolgens verder spelen. Djokovic heeft in zijn loopbaan meer dan 150 miljoen euro aan prijzengeld gewonnen. Ook heeft hij veel lucratieve deals met sponsors afgesloten.

Djokovic had na afloop van de finale op Wimbledon mooie woorden over voor Carlos Alcaraz, de Spaanse sensatie die zijn tweede grandslam won en zijn zestien jaar oudere tegenstander van zijn 24ste grandslam afhield. Djokovic sprak louter lovende woorden over Alcaraz. Hij kon zich wel vinden in de veel gemaakte vergelijking tussen het supertalent en de grote drie: Federer, Nadal en hijzelf. ,,Hij heeft het beste van drie werelden. Roger en Rafa hadden nog hun zwakke punten. Carlos is een complete speler. Zo’n tegenstander heb ik eerlijk gezegd nog nooit gehad. Hij kan zich ontzettend goed aanpassen. Dat is de sleutel voor een lange en succesvolle carrière op alle ondergronden.”