Novak Djokovic legt zich neer bij missen masterstoernooien in de VS: ‘Wat kan ik doen?’

Beroemde oud-tennis­coach Nick Bollettie­ri (91) overleden

Voormalig tenniscoach Nick Bollettieri is op 91-jarige leeftijd overleden. Diverse tennissers die hij onder zijn hoede had, onder wie Tommy Haas en Sabine Lisicki, melden dat op sociale media. De Amerikaan was coach van onder anderen grandslamwinnaars Andre Agassi, Jim Courier, Monica Seles en Mary Pierce.

5 december