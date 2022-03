Novak Djokovic loot ondanks vaccinatieplicht in VS gewoon mee voor Indian Wells

Op het hardcourt in Californië zijn momenteel de kwalificaties bezig, het hoofdtoernooi bij de mannen gaat donderdag van start. Vanwege zijn hoge positie op de wereldranglijst (tweede) hoeft Djokovic in de eerste ronde nog niet in actie te komen. De tweede ronde begint op zaterdag.

Of Djokovic daadwerkelijk in actie zal komen, is maar zeer de vraag, blijkt ook uit een statement van de organisatie: ‘Novak Djokovic staat op de deelnemerslijst voor het toernooi en is daarom vandaag in de loting geplaatst. We zijn momenteel in gesprek met zijn team. Het is echter niet vastgesteld of hij aan het evenement zal deelnemen door CDC-goedkeuring te krijgen (goedkeuring van het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding- en preventie) om het land binnen te komen.’