Novak Djokovic meldt zich bij Servië af voor Davis Cup ‘om persoonlijke redenen’

Definitief: ongevacci­neer­de Novak Djokovic doet niet mee aan US Open

Novak Djokovic doet niet mee aan de US Open, het grandslamtoernooi dat maandag begint in New York. Dat heeft hij zelf laten weten. Het probleem is zoals bekend dat Djokovic zich niet wil laten inenten tegen het coronavirus, een voorwaarde om de Verenigde Staten binnen te komen. Dat kostte hem al meerdere belangrijke wedstrijden.

25 augustus