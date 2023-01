Novak Djokovic moeizaam verder in Adelaide: ‘Mijn tegenstander speelde als iemand uit de top 10’

Botic van de Zandschulp komt met schrik vrij op NK, in halve finale tegen zoon van Richard Krajicek

Botic van de Zandschulp heeft in de kwartfinales van de NK tennis in Amstelveen uitschakeling ternauwernood kunnen voorkomen. De beste tennisser van Nederland was na een ruime achterstand met 4-6, 6-4, 6-3 te sterk voor Jesper de Jong.

16 december