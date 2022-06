Novak Djokovic moet door Roland Garros-drama serieus vrezen voor nummer één-positie

De Serviër is op dit moment de beste tennisser van de wereld, maar kan die titel dit toernooi nog kwijtraken aan nummer drie Alexander Zverev. Als de Duitser Roland Garros op zijn naam schrijft, passeert hij daarmee Djokovic op de ranglijst. Daniil Medvedev, die in de achtste finale al werd uitgeschakeld, en Zverev hijgen Djokovic in de nek, waardoor zijn positie voor de komende tijd sowieso wankel is.

Wimbledon

Dat betekent niet alleen dat Djokovic daar geen punten kan verdienen, maar ook dat hij ten opzichte van zijn concurrenten veel punten verliest. Er is namelijk besloten om de punten van vorig jaar wel gewoon te laten vervallen, ondanks dat er geen nieuwe punten te verdienen zijn. Ook daar was Djokovic de winnaar, waardoor hij wederom 2000 punten ziet verdampen.

Voor Medvedev en Zverev is dat besluit veel minder negatief. Beide spelers lagen er namelijk al uit in de achtste finale vorig jaar, waardoor zij slechts 180 punten verliezen. Ook voor de laatste grand slam heeft Djokovic een probleem. Zoals het er nu voor staat, mag hij door zijn vaccinatiestatus helemaal niet meedoen aan de US Open. Zonder vaccinatie kom je Amerika namelijk niet in, waardoor zijn deelname uiterst onzeker is.