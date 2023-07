Novak Djokovic na twee tiebreaks nog niet klaar met taaie Pool Hubert Hurkacz

Daarna werd de partij onderbroken omdat er na 23.00 uur lokale tijd niet meer mag worden gespeeld op Wimbledon. Weliswaar hadden de spelers formeel nog een minuut of 25 te gaan, maar de scheidsrechters waren van oordeel dat in een dergelijk korte tijd geen set meer kon worden uitgespeeld.



De avondklok is ingevoerd om rekening te houden met de omgeving van Wimbledon. Afgelopen week gebeurde dit ook al in de kraker in de tweede ronde tussen Andy Murray en Stefanos Tsitsipas. De 36-jarige Schot kwam toen met 2-1 voor waarna ook zij hun partij tijdelijk moesten afbreken, maar de 24-jarige Griek won de volgende avond nog de vierde en vijfde set. Tsitsipas neemt het maandag op Court 2 op tegen de Amerikaan Christopher Eubanks.