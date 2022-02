Novak Djokovic ondanks vaccinatieplicht voorlopig op deelnemerslijst Indian Wells

‘Waar is Peng’-shirts alsnog toegestaan op Australian Open

Het is tennisfans bij de Australian Open alsnog toegestaan aandacht te vragen voor de situatie rond de Chinese tennisster Peng Shuai. Toernooidirecteur Craig Tiley staat het dragen van T-shirts met de opdruk Where is Peng Shuai (Waar is Peng Shuai) toe zolang de dragers zich “vreedzaam gedragen”.

25 januari