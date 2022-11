Novak Djokovic ongeslagen naar halve finales ATP Finals na hoogstaande partij tegen Daniil Medvedev

Djokovic, de huidige nummer 8 van de wereld, had in zijn eerste twee groepswedstrijden Stefanos Tsitsipas en Andrej Roeblev in twee sets verslagen. Medvedev verloor juist zijn partijen tegen Tsitsipas en Roeblev, telkens na een beslissende tiebreak in de derde set, waarmee zijn uitschakeling een feit was voordat hij vrijdag de baan betrad.

Medvedev liet in de tweede set zien dat hij zijn verblijf in Turijn zo lang mogelijk wilde rekken. De mondiale nummer 5 hield gelijke tred met Djokovic en kwam zelfs op een 5-4-voorsprong. Djokovic verliet vervolgens even de baan, waarna Medvedev in de volgende game prompt drie setpoints creëerde. Dankzij enkele fraaie punten hield Djokovic zijn service, maar moest zich even later alsnog gewonnen geven in de tiebreak.