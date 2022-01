Novak Djokovic ‘psychisch zwaar aangeslagen’ na rel in Australië

,,Hij is psychisch zwaar aangeslagen”, zegt de coach in de krant Sport uit Bratislava. ,,Maar gelukkig is Novak mentaal sterk en zal hij herstellen. De tenniswereld gaat nog van hem horen.”

Dat de nummer 1 van de wereld niet in Melbourne mocht spelen noemt Vajda het gevolg van een politiek spel. ,,Australië betaalt nu de tol voor een foutief beleid van de overheid in deze pandemie. Ondanks een langdurige lockdown is er sprake van huizenhoge aantallen besmettingen. Men weet gewoon niet wat te doen. Ook de media hebben een rol gespeeld in dit proces. Daardoor is Novak bij het grote publiek in een kwaad daglicht geplaatst.”



Vajda was zelf niet aanwezig in Melbourne.