Novak Djokovic schept duidelijkheid: Serviër met medische ontheffing naar Australië

Hij was al gespot in Spanje, trainend op een blauwe hardcourtbaan, precies zoals die in Melbourne ligt. Met Dunlop-ballen, dezelfde als straks bij de Australian Open. Zou het dan toch? Ja dus. Na een dagelijkse aflevering in de soap rond Novak Djokovic kwam dan eindelijk het nieuws dat hij toch meedoet aan het eerste grand slam van het jaar.

Alle onduidelijkheden rondom de deelname van Djokovic aan de Australian Open hadden te maken met de strenge vaccinatieregels in Victoria, de staat waar Melbourne in ligt. Werknemers moeten daar ingeënt zijn tegen het coronavirus. Hoewel Djokovic zijn vaccinatiestatus nooit heeft willen vertellen, wordt ervan uitgegaan dat de Serviër niet is geprikt.

Zelf noemde hij dat een privékwestie. ,,Mensen gaan tegenwoordig te ver om dit soort vragen te stellen en iemand te beoordelen. Wat ik ook zeg: ja of nee of misschien: mensen zullen er hun voordeel mee doen”, aldus Djokovic in oktober. Zijn vader zei enkele weken later dat Djokovic ,,onder deze voorwaarden en met deze chantage” niet naar Melbourne zou gaan. ,,Natuurlijk wil hij spelen, want hij is een atleet. Maar niet onder deze omstandigheden. Ik zou het niet doen. En hij is mijn zoon, dus vul maar in.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Djokovic stond al wel op de voorlopige deelnemerslijst die de organisatie van de Australian Open afgelopen maand presenteerde. Toernooidirecteur Craig Tiley zei toen dat de Serviër op dat moment geen medische vrijstelling had gekregen van de Australische autoriteiten. Enkele weken later heeft Djokovic die dus wel binnen.

Vrijstelling

Craig Tiley, toernooidirecteur van de Australian Open, liet eerder weten dat spelers, fans en staf van de Australian Open volledig moeten worden gevaccineerd, tenzij er een reden is waarom vrijstelling moet worden verleend. ,,Er zijn eerlijke en onafhankelijke protocollen opgesteld voor het beoordelen van aanvragen voor medische vrijstellingen, zodat we kunnen garanderen dat Australian Open 2022 voor iedereen veilig en plezierig is”, aldus Tiley.

De Australian Open laat weten dat de vrijstelling is verleend na een rigoureus beoordelingsproces waarbij twee afzonderlijke en onafhankelijke panels van medische experts betrokken waren. Een daarvan was het onafhankelijke beoordelingspanel voor medische vrijstellingen, aangesteld door het Victoriaanse ministerie van Volksgezondheid. Ze beoordeelden alle aanvragen om te zien of ze voldeden aan de richtlijnen van de Australian Technical Advisory Group on Immunization (ATAGI). Dit is bij Djokovic dus het geval.

De Australian Open begint op 17 januari. De 34-jarige Serviër, negenvoudig winnaar van het toernooi in Melbourne, gaat op jacht naar zijn 21e grandslamtitel. Hij deelt met twintig titels nu het record met Roger Federer en Rafael Nadal.

Bekijk hieronder onze sportvideo's: