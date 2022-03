Novak Djokovic schuift trouwe coach Marian Vajda aan de kant: ‘Hij zal altijd familie blijven’

Djokovic begint seizoen in Dubai tegen Italiaan Musetti, Van de Zandschulp treft Zuid-Afri­kaan

Novak Djokovic neemt het in Dubai in zijn eerste officiële wedstrijd sinds zijn optreden in de Daviscup in december op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Daarmee begint dan toch het seizoen voor de nummer 1 van de wereld, die in januari niet kon meedoen aan de Australian Open.

19 februari