Novak Djokovic slaat nieuwe aanval van ‘de jeugd’ van zich af: ‘Ooit zal ik stoppen, over een jaar of 23, 24'

Chinese tennisser zakt door hitte plots in elkaar en mag niet verder van wedstrijd­lei­ding

Een naar moment in het tennis. Yibing Wu, de nummer 90 van de wereldranglijst, zakte tijdens de Mubadala Citi DC Open in Washington plots in elkaar. De op een na hoogste gerangschikte Chinees moest even later verplicht opgeven. Het is niet de eerste keer dat Wu te maken heeft met gezondheidsproblemen.