Novak Djokovic wint 33ste Wimbledon-partij op rij en staat weer bij laatste vier

WimbledonNovak Djokovic ligt nog altijd op koers voor zijn vijfde Wimbledon-titel op rij. Op een volgepakt Centre Court wist de Servische nummer 2 van de wereld zich te verzekeren van een plek in de halve finales. Djokovic kwam verlies in de eerste set te boven en ontdeed zich in vier sets van de Rus Andrej Roeblev: 4-6, 6-1, 6-4, 6-3.

Djokovic is op een missie in Londen. De onvermoeibare Serviër won voor vandaag zijn laatste 32 partijen (sinds een nederlaag in 2016) op Wimbledon en hoopt aankomende zondag Roger Federer te evenaren op acht titels op het heilige gras. Na drie betrekkelijk eenvoudige overwinningen, maakte de Pool Hubert Hurkacz het hem de voorbije dagen voor het eerst écht lastig en Djokovic waakte ook voor zijn volgende tegenstander. ,,Elke wedstrijd hier wordt het zwaarder", zei hij voorafgaand aan de clash met nummer 7 van de wereld Andrej Roeblev.

Djokovic was dus op zijn hoede, maar kon desondanks niet voorkomen dat zijn Russische tegenstander met de eerste set aan de haal ging. Roeblev brak de Serviër bij 4-4 en serveerde het daarna uit. Vanaf de tweede set begon Djokovic vervolgens zijn draai te vinden en in no-time stond het 5-0 in zijn voordeel. Ook in de derde set wist de sterk spelende nummer 2 van de wereld toe te slaan, al bleef Roeblev ditmaal beter bij. De Rus liet bij een 5-4 stand meerdere kansen op de re-break onbenut en dat betekende de 2-1 voorsprong in sets voor Djokovic. In de vierde klaarde hij de klus, om zo een halvefinaleplek veilig te stellen.

,,Er zaten geweldige rally’s tussen en Andrej speelde met een hoge intensiteit. Dat merkte je ook aan zijn harde kreunen, het was bijna angstaanjagend”, zei Djokovic na afloop. ,,Hij is al een paar jaar een vaste waarde in de top 10 en ik wil hem feliciteren met een geweldig toernooi.” In de halve eindstrijd neemt Djokovic het op tegen de Italiaan Jannik Sinner, van wie hij vorig jaar in de kwartfinales in vijf sets won. Djokovic stond in dat duel met 2-0 in sets achter. ,,Alle tennissers willen in een positie verkeren dat iedereen van ze wil winnen. Dat is een voorrecht. De druk is groot iedere keer dat ik hier speel, maar ik geniet daarvan. Ik weet dat ze willen stunten tegen me, maar dat gaat nu nog niet gebeuren.”

Primeur voor Sinner

Sinner verzekerde zich op Wimbledon voor het eerst in zijn loopbaan van een plek in de halve finales op een grandslamtoernooi. De als achtste geplaatste Italiaan was in vier sets te sterk voor de Rus Roman Safioellin, die eerder in het toernooi onder anderen Denis Shapovalov had verrast. Het werd 6-4 3-6 6-2 6-2.

Volledig scherm Jannik Sinner deelt handtekeningen uit na zijn overwinning. © AFP De 21-jarige Sinner stond met 3-1 voor in de tweede set, maar verloor daarna vijf games op rij tegen de nummer 92 van de wereld. In de derde en vierde set forceerde Sinner zowel bij 3-2 als bij 5-2 een break, terwijl hij zelf geen enkele servicegame afstond.



Sinner had op alle vier de grandslamtoernooien al eens de kwartfinales bereikt. Vorig jaar verloor hij op de Australian Open, Wimbledon en de US Open bij de laatste acht, in 2020 was hij als tiener al kwartfinalist op Roland Garros.

