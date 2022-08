Nummer 1 van de wereld, wie wil?!

Serena Williams hint op afscheid na US Open: ‘Het aftellen is begonnen’

De kans is groot dat Serena Williams na de US Open, begin volgende maand, een punt zet achter haar indrukwekkende loopbaan. Dat laat de 23-voudig grandslamkampioene in niet mis te verstane bewoordingen doorschemeren in een zelf geschreven verhaal in modetijdschrift Vogue. ,,Het aftellen is begonnen.”

9 augustus