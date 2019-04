Olympische tennisfinale ingekort uit angst voor overbelasting

Poll Kan Federer ook Connors’ 109 titels verbeteren?

1 april Roger Federer heeft zo’n beetje alle belangrijke tennisrecords in handen. Maar hij is (nog) niet de speler met de meeste ATP-titels. In Miami won de Zwitser gisteren nummer 101, maar Jimmy Connors staat op 109. Kan Federer hem achterhalen? En hoe lang moet hij daarvoor blijven tennissen?