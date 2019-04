Ongeplaatste Lajovic verrast met finaleplaats in Monte Carlo

De Servische tennisser Dusan Lajovic heeft zich in Monte Carlo voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de finale van een masterstoernooi. Dat deed hij ten koste van de als tiende geplaatste Rus Daniil Medvedev, een ronde eerder nog de bedwinger van Novak Djokovic: 7-5, 6-1.

Voor de 28-jarige Lajovic is het het hoogtepunt van zijn carrière. Hij haalde in 2014 de vierde ronde op Roland Garros en was vorig jaar kwartfinalist in Madrid.

Lajovic is in Monte Carlo in zeer goeden doen. Hij stond deze week in vijf partijen nog geen set af en versloeg onder anderen David Goffin en Dominic Thiem.