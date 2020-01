Ongezonde situatie in Melbourne: ‘Nog nooit zoiets meegemaakt’

VideoDe organisatie van de Australian Open in Melbourne staat onder grote druk. Rook van de bosbranden verstoorde vandaag de eerste dag van de kwalificatie, waarna spelers klaagden over ongezonde werkomstandigheden.

Door Carl Houtkamp



,,Het was echt slecht. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt’’, zo klaagde Dalila Jakoepovic gisteren over de vervuilde lucht op Melbourne Park, nadat zij vanwege ademhalingsmoeilijkheden had opgegeven bij de eerste ronde van de kwalificatie. Wie de Sloveense nummer 180 van de ranglijst had zien kuchen op de buitenbaan van het beroemde tennispark, begreep dat wel. ,,Ik heb geen last van astma en kan goed tegen de hitte, maar ik was gewoon bang om om te vallen. Ik kon niet meer lopen. Dit is niet fair en gewoon ongezond.’’

Volledig scherm Dalila Jakupovic moet de strijd staken © Screenshot Jakoepovic was vandaag in Melbourne niet het enige slachtoffer van de rook van de nog immer voortwoedende bosbranden (die in Australië sinds juli al 28 mensen en honderden miljoenen dieren het leven kostten). De Canadese Eugenie Bouchard ging met pijn op de borst van de baan, maar won na een uur oponthoud haar partij nog wel. Maria Sjarapova moest haar demonstratiewedstrijd op Kooyong, elders in de stad, ook staken. ,,Ik moest steeds kuchen, maar goed, ik ben al weken verkouden. Toen had ook Laura (Siegemund, haar Duitse tegenstandster, red.) er last van en zijn we gestopt’’, zei de Russin.

De Australische metropool was lang in een vreemde mist gehuld, waardoor de vele wolkenkrabbers slechts deels zichtbaar waren. Op vliegveld Tullamarine was ‘s ochtends enige tijd maar één start- en landingsbaan bruikbaar, waardoor vertragingen ontstonden in het gehele land. In Melbourne kregen de inwoners het advies binnen te blijven en hun honden niet uit te laten. Zwembaden waren gesloten en de paardenkoersen gingen niet door.

Nederlanders

De drie Nederlandse tennissers die in actie kwamen, Botic van de Zandschulp, Richel Hogenkamp en Bibiane Schoofs, werden uitgeschakeld. Morgen spelen de resterende drie Nederlandse qualifiers, Tallon Griekspoor, Lesley Pattinama-Kerkhove en Indy de Vroome. Twee speelsters beginnen volgende week in het hoofdtoernooi: Kiki Bertens en Arantxa Rus.

De organisatie van de Australian Open zei ‘alles zoals altijd goed te monitoren’ met de meteorologische dienst, maar liet de spelers dus wel de baan opgaan. ,,Waarom moeten we wachten op iets dramatisch, voordat er actie wordt ondernomen?’’, zo protesteerde de Oekraïense topper Elina Svitolina. ’s Avonds was de rook deels weg, maar was het nog warm (33 graden) en vreemd broeierig in de stad. Voor de komende dagen wordt beter weer voorspeld.



Veel tennissers, onder wie de Belg Steve Darcis en topspeelster Elina Svitolina, lieten op Twitter hun ongenoegen al blijken. ‘Iedereen aanraden om binnen te blijven, maar toch het tennisschema aanhouden!? Sterk bezig!’