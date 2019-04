Ontspannen Bertens nadert topvorm bij zege op Kerber in Stuttgart

Als de zwaarbevochten zege van gisteren op Belinda Bencic nog een opsteker voor het zelfvertrouwen was, dan is de overwinning op Kerber de bevestiging dat de topvorm eraan zit te komen. Vooral de service van Bertens liep weer als een trein. Bij een 4-3 voorsprong in de eerste set brak ze Kerber voor het eerst. Ze serveerde de set daarna koeltjes uit.



Opvallend was de ontspanning bij Bertens. In de eerste helft dolde ze met coach Raemon Sluiter toen de Macarena werd opgezet. Het was tekenend voor de totale controle die Bertens over de partij had. Geen moment kwam ze in de problemen tegen de voormalige nummer 1 van de wereld, toch niet de minste van het deelnemersveld. Beide speelsters wonnen een keer in de eerder twee keer dat ze tegenover elkaar stonden.



In de tweede set trok Bertens haar sterke spel door. Bij 1-1 miste ze nog een breakkans, maar twee games later sloeg ze alsnog toe. Die voorsprong gaf ze niet meer weg. In totaal moest Bertens slechts 14 punten toestaan tegenover de 41 die ze zelf maakten. Met de zoveelste ace maakte ze het af.



Bertens, die zich het meeste thuis voelt op gravel, noteerde vanavond in totaal vijf aces. Een dag eerder sloeg ze er liefst twintig. ,,Mijn service was misschien niet zo goed als gisteren maar ik haalde een hoog niveau. In de returngames was ik sterk en ik heb geen breakpoint tegen gehad dus speelde ik een erg goede wedstrijd”, analyseerde Bertens haar partij.



Bertens, zelf zevende op de wereldranglijst, verloor vorig jaar in Stuttgart in de eerste ronde en heeft met haar plek in de halve finales goede zaken gedaan voor haar mondiale ranking. In de halve finales staat Bertens morgen tegenover de als derde geplaatste Tsjechische Petra Kvitova, die ze in september vorig jaar voor het laatst tegenkwam in de halve finale van Cincinnati (3-6, 6-4, 6-2), het toernooi dat Bertens won. De tennissters zijn na vier eerdere onderlinge partijen in balans (2-2). ,,Het wordt een zware wedstrijd maar ik kijk er erg naar uit.”