Ook Arantxa Rus snel klaar in Parijs

Nadal begint overtui­gend in Madrid en heeft geen kind aan piepjonge landgenoot

5 mei Rafael Nadal is overtuigend begonnen aan het ATP-tennistoernooi van Madrid. De als eerste geplaatste Spanjaard gunde zijn landgenoot Carlos Alcaraz, die woensdag zijn 18e verjaardag vierde, in de tweede ronde slechts drie games: 6-1 6-2. Nadal hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen. De partij duurde slechts vijf kwartier.