Ook Botic van de Zandschulp kan niet stunten tegen Andrej Roeblev

Met samenvatting Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor naar tweede ronde in Doha, Gijs Brouwer wint in Marseille

Botic van de Zandschulp heeft zonder al te veel problemen de tweede ronde bereikt van het ATP-toernooi in Doha. De als achtste geplaatste Veenendaler, die aan het einde van de tweede set nog wel even een medische time-out nodig had vanwege bovenbeenklachten, rekende in twee sets af met de Belarus Ilja Ivasjka: 6-2, 7-5. Ook Tallon Griekspoor bereikte de tweede ronde. Hij klopte Quentin Halys in drie sets: 7-6 (4) 4-6 7-6 (5).