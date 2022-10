Ook Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp naar finale dubbelspel in Antwerpen

Met video's Ontketende tennissers kloppen ook Amerikanen in perfecte Davis Cup-week

Het Nederlandse Davis Cup-team heeft ook de derde en laatste groepswedstrijd in Glasgow gewonnen. Daarmee werd de winst in de poule veiliggesteld én wordt in de kwartfinale het sterke Italië ontlopen. Australië of Duitsland is eind november de tegenstander.

