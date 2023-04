Ook Tallon Griekspoor naar Rosmalen

met video Stuntweek Gijs Brouwer in Houston eindigt in halve finales tegen toernooi­win­naar Tiafoe

De ijzersterke week van Gijs Brouwer op het ATP-toernooi in Houston eindigt in halve finales. Op het Amerikaanse gravel was de als eerste geplaatste Frances Tiafoe en de uiteindelijke winnaar van het toernooi in 2 sets te sterk voor de Nederlander: 6-4, 6-1.