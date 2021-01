Ook uitgestelde Australian Open komt te vroeg voor Kiki Bertens

,,Mijn herstel gaat erg goed”, schrijft Bertens bij een trainingsfoto. ,,Maar ik heb toch de moeilijke beslissing genomen om de trip naar Australië over te slaan dit jaar. Het komt te snel, het risico is te groot. Dus blijf ik werken aan een sterke comeback, hopelijk in maart.”



Bertens liet zich eind oktober opereren aan een hardnekkige achillespeesblessure, die haar al langere tijd hinderde. ,,Ze had het afgelopen jaar elke dag wel pijn”, zei coach Elise Tamaëla toen. Voor het herstel stond drie tot zes maanden, werd toen gesteld. De Australian Open begint weliswaar drie weken later, pas op 8 februari, maar er is in Melbourne eerst een verplichte quarantaine van veertien dagen. Daardoor zou Bertens alsnog half januari moeten afreizen. Dat komt dus te snel voor de huidige nummer negen van de wereldranglijst bij de vrouwen.



Bertens was sinds 2012 altijd van de partij op de Australian Open. Haar beste prestatie in Melbourne was de vierde ronde vorig jaar, maar daarin verloor ze in twee sets (6-3, 6-3) van de Spaanse Garbiñe Muguruza. Het wordt Bertens na de US Open van vorig jaar (eind augustus/begin september) pas de tweede grand slam die ze moet missen in negen jaar tijd. Haar beste prestatie blijft de halve finale op Roland Garros in 2016. Op Wimbledon kwam ze twee jaar later tot de kwartfinales.