Op Iga Swiatek staat geen maat: nummer 1 van de wereld boekt 28ste zege en pakt titel in Rome

Wesley Koolhof pakt in Madrid eerste mastersti­tel

Wesley Koolhof heeft in Madrid voor het eerst een masterstoernooi gewonnen in het dubbelspel. De 33-jarige Nederlander was samen met zijn Britse partner Neal Skupski in de finale te sterk voor de Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah. Het werd 6-7 (4) 6-4 10-5.

8 mei