Op karakter naar de wereldtop: Zet Wesley Koolhof kroon op zijn carrière?

Video Tot hun knieën in het water, maar Petros en Aristote­lis tennissen gewoon door

11 november ‘Weer of geen weer, we gaan trainen!’, dachten Petros Tsitsipas en Aristotelis Thanos. De twee tennissers besloten na een hevige storm in Heraklion, hoofdstad van het Griekse eiland Kreta, hun tennisspullen te pakken en te gaan trainen. De nummer 1023 en 1267 van de wereld stonden tot hun knieën in het water. Dat leverde hilarische beelden op!