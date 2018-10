Op WTA Finals jagende Bertens simpel door in Linz

Kiki Bertens heeft zich geplaatst voor de achtste finale van het WTA-toernooi in Linz. In de eerste ronde won ze vanavond simpel van de Oostenrijkse thuisfavoriete Barbara Haas: 6-2 en 6-1. Dat betekent goed nieuws in de jacht op de WTA Finals.

Bertens had geen enkele moeite met de 22-jarige Haas, die een wildcard had gekregen voor het toernooi in haar thuisland. In de eerste set brak de als tweede geplaatste Nederlandse op 2-1 én 5-2 de service van haar tegenstandster, in het tweede bedrijf gaf ze zelfs maar één game uit handen. Door de zege doet Bertens weer goede zaken.

De Wateringse jaagt momenteel namelijk op deelname aan de WTA Finals in Singapore, het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van het kalenderjaar 2018. Op die ranking neemt ze nu de negende plek in, met tien punten minder dan haar belangrijkste concurrente Karolina Pliskova. De Tsjechische speelt momenteel een toernooi in China. Daar staat ze in de kwartfinale.

Voor de WTA Finals hebben vijf tennissters zich al geplaatst: Simona Halep, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka en Petra Kvitova. Het is onzeker of Halep het toernooi haalt, vanwege een rugblessure. Mocht zij zich afmelden dan gaat Bertens zo goed als zeker naar Singapore. De voorsprong van Bertens op nummer 10 Aryna Sabalenka is zeer groot. De Wit-Russische komt deze week net als Pliskova in actie in Tianjin, volgende week is het WTA-toernooi in Moskou.

Zachte baan