Opelka verrast Isner in halve finale New York

Samenvatting Wawrinka na heerlijk gevecht naar finale in Ahoy

16 februari Stan Wawrinka staat na 2015 voor de tweede keer in de finale van het ABN AMRO-tennistoernooi. De 33-jarige Zwitser versloeg in de halve finale in Rotterdam de als eerste geplaatste Japanner Kei Nishikori in een spannende driesetter: 6-2, 4-6, 6-4.