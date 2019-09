‘Opgegeten’ Medvedev wéér smakelijk hapje voor Nadal?

Was het een leugentje om bestwil of meende Medvedev wat hij gisteren zei? De eerste Rus in een finale van een grandslamtoernooi sinds Marat Safin in 2005 in de Australian Open gaat vanavond om 22.00 uur in elk geval als mega-underdog de eindstrijd in. Ook bij de wedkantoren staat een gokje op Medvedev vrijwel gelijk aan je geld inleveren. Voor elke ingelegde dollar kun je met een zege van Medvedev in het Arthur Ashe Stadium van New York 5,50 dollar terugverdienen. Bij een zege van Nadal verdien je slechts 1,15 dollar. Van de 100 personen die deze toch nog een gokje wagen, denken 83 tennisfans dat de Spanjaard wint.