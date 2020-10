Opgetogen Bertens is ‘hongerig naar meer’ na overtuigende zege in Parijs

VideoHaar spel was sterk verbeterd, haar lijf had het redelijk tot goed gehouden en ze heeft voor de tweede keer sinds 2016 de tweede week van Roland Garros gehaald. Kiki Bertens was logischerwijs dik tevreden met haar snelle zege op Katerina Siniakova.

Door Rik Spekenbrink



De tennisster die het nooit zo had op spelen in de grootste stadions, was er vanavond juist heel blij mee. Want met het dak dicht op Court Philippe Chatrier kwam haar spel veel beter tot zijn recht. ,,Ik had er deze week nog niet gespeeld, maar het voelde bij het inspelen al gelijk lekker. Mijn ballen deden meer, die van haar vlogen juist uit. Dan ga je wel lekkerder zo’n partij in”, zei Bertens in haar persconferentie na de 6-2, 6-2 zege op de Tsjechische.

Er waren alleen maar plusjes te tellen voor Bertens dit keer. Snelle en soepele winst, sterk verbeterd spel, en geen al te serieuze lichamelijke klachten. En dat na de slijtageslag van twee dagen geleden tegen Sara Errani. Met kramp van boven tot onder verliet Bertens de baan toen in een rolstoel. Wat ze de rustdag allemaal had gedaan om zo voorspoedig te herstellen? ,,Van alles. Stretchen, masseren, uitrusten, ijsbehandelingen, fietsen en even tennissen. Een beetje in beweging blijven. Het is nog wel wat stijf, maar mijn lichaam heeft het goed gehouden. Uiteraard was het belangrijk dat het vandaag een kortere partij is geworden.” Bertens leek vanaf de eerste bal de juiste modus te hebben gevonden, mentaal en qua spel. ,,Ik wist dat ik weinig energie moest verspillen aan andere dingen. Dus focussen op ieder punt en er echt klaar voor zijn.”

Kiki Bertens.

Bertens hoopt dat ze zondag ook weer op ‘Chatrier’ kan spelen. Mocht ze niet op die baan worden geprogrammeerd, kan een regendag helpen, net als vandaag. ,,Voor het eerst hoop ik op het center court te kunnen spelen”, lachte ze. Die omstandigheden daar zijn wezenlijk anders dan op de buitenbanen, legde Bertens uit. ,,Het gravel is droog, daardoor beweeg je gemakkelijker. De bal gaat sneller door de lucht en komt hoger op. Vooral mijn service doet het daardoor beter.”

Zonder al te veel verwachtingen kwam ze naar Parijs. Is dat veranderd, na een eerste soepele zege en haar beste partij sinds de coronapauze? ,,Ik sta er nog hetzelfde in”, beweerde Bertens. ,,Het is fijn om zo’n wedstrijd te hebben gespeeld, je vaste patronen te hebben gevonden. Dat neem je mee naar de volgende partij. Ik bereid me zo goed mogelijk voor. Gaat het mis, dan ga ik lekker naar huis. Win ik, dan gaan we doorbouwen naar de volgende partij.”

Katerina Siniakova.

