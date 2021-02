Opmerkelijk: bij WTA-toernooi Melbourne wordt finale geschrapt

Muguruza hield het kort tegen Vondrousova. Na 53 minuten stond er 6-1 6-0 op het scorebord. De Spaanse verloor in de vier partijen die ze tot nu toe in Melbourne speelde, slechts tien games. In de kwartfinales had ze nog Sofia Kenin verslagen, de Amerikaanse van wie ze een jaar geleden de finale op de Australian Open had verloren.