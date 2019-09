Opnieuw teleurstelling Bertens: tweede ronde Zhengzhou eindstation

Opnieuw een teleurstelling voor Kiki Bertens. De 27-jarige tennisster verloor in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Zhengzhou van de Australische Ajla Tomljanovic: 4-6 6-7 (1).

Bertens, de nummer 8 van de wereld en als derde geplaatst op het Chinese hardcourttoernooi, hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen vanwege haar geplaatste status.



Ze kon haar favorietenrol tegen de nummer 46 van de wereld niet waarmaken. In de tweede set verspeelde Bertens een 4-1 voorsprong. Uiteindelijk mondde het uit in een tiebreak, waarin de Nederlandse alleen het eerste punt won. Twee dubbele fouten dirigeerden Bertens naar de uitgang.

De beste Nederlandse tennisster is naar China gereisd zonder haar coach Raemon Sluiter. De twee besloten na de US Open, waar de tennisster in de derde ronde bleef steken, een pauze te nemen. ,,Raemon wil de diepte in. Maar dat kost mij nu te veel energie", verklaarde Bertens. ,,Ik wil de komende tijd vrijuit tennissen en alles op alles zetten om de WTA Finals te halen."

Geen definitieve breuk

Volgens haar is er geen sprake van een definitieve breuk. ,,We zitten constant op elkaars lip, dan heb je soms irritaties. Dus nemen we een adempauze, meer niet.” Bertens wordt tijdens de serie toernooien in Azië begeleid door Elise Tamaëla, die als fysiotherapeute en assistent-coach al onderdeel was van haar staf.