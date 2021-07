Oppermachtige Zverev staat ook in tweede partij geen set af

Zverev had in de eerste ronde de Nederlandse qualifier Tallon Griekspoor verslagen (6-3 6-4 6-1). De 24-jarige Duitser treft in de derde ronde weer een Amerikaan: Taylor Fritz of Steve Johnson. Zverev, vorig jaar finalist op de US Open, kwam op het ‘heilige’ gras in Londen nog nooit verder dan de vierde ronde.