Oranje opent Davis Cup tegen Kazachstan

Rus één overwin­ning verwijderd van hoofdtoer­nooi Miami

18 maart Arantxa Rus is zonder zich bovenmatig in te spannen doorgedrongen tot de laatste fase van het kwalificatietoernooi in Miami. Haar Amerikaanse opponente Bernarda Pera gaf in de tweede set op bij een 6-3, 3-0 stand in het voordeel van Rus.