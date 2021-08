Osaka doneert prijzengeld voor slachtoffers aardbeving Haïti: ‘Hulp is acuut nodig’

Video's Ex-toptennis­ster zorgt voor ongeloof en irritatie: ‘Dit is puur theater, dit heb ik nog nooit gezien’

12 augustus Bizarre taferelen op het ITF-toernooi in het Amerikaanse Landsville. Coco Vandeweghe, voormalig nummer 9 van de wereld en halve finaliste van de Australian Open en US Open, weigerde vanwege de hitte op een fatsoenlijke manier in te spelen. Dit tot grote frustratie van haar tegenstandster.