Osaka-gate op Roland Garros: ‘Het zijn nooit de échte winnaars die niet met de pers willen praten’

Kan je begrip opbrengen voor wat Osaka zegt over journalisten? Dat die te weinig aandacht hebben voor de mentale toestand van een sporter die net verloren heeft.

„Niet zo zeer. Je zoekt altijd een soort evenwicht in een interview. Ik heb zelf ook sporters meegemaakt die er helemaal doorheen zaten. Dan ben je meer bezig met iemand uit de put trekken, dan te zeggen dat het wel heel erg slecht was vandaag. Dat het slecht was, dat zie ik ook wel aan de persoon die tegenover me zit. Dan ben je toch een soort psycholoog en ga je die sporter proberen op te peppen. Ik denk niet dat er veel journalisten zijn die het op zo’n moment in hun hoofd halen om iemand nog verder de grond in te trappen. Aan de andere kant kan ik wel begrijpen dat je geen zin hebt in lullige vragen als je helemaal afgepeigerd bent na een lange wedstrijd.”