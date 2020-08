Osaka haakt met blessure af voor finale na ‘emotionele week’ in New York

Voor Naomi Osaka is het toernooi van Cincinnati in een deceptie geëindigd. De Japanse favoriet voor de US Open heeft zich terug moeten trekken voor de finale met een hamstringblessure. De titel ging daardoor naar Victoria Azarenka.

Anderhalf uur voor de finale in het Louis Armstrong Stadion in New York, waar het toernooi van Cincinnati wordt gehouden, werd bekend dat Osaka niet kon spelen. ,,Het spijt me dat ik me vandaag moet terugtrekken met een blessure”, aldus Osaka in een verklaring. ,,Ik heb gisteren mijn linker hamstring geblesseerd in de tiebreak van de tweede set en het is niet van de ene op de andere dag hersteld zoals ik had gehoopt. Dit is een emotionele week geweest en ik wil iedereen bedanken voor de overvloed aan steun.”

Volledig scherm Naomi Osaka in actie tegen Elise Mertens. © AFP

De 22-jarige Osaka won in de halve finale van de Belgische Elise Mertens. Dat duel weigerde ze aanvankelijk te spelen uit protest tegen het politiegeweld tegen zwarte mensen in de VS. Net als veel Amerikaans sportclubs volgde ze daarmee het voorbeeld van de basketballers van de Milwaukee Bucks, die in staking gingen nadat in Wisconsin een zwarte man, Jacob Blake, door de politie was neergeschoten. Osaka is in Amerika is opgegroeid en wilde een statement maken tegen het racisme in haar land.

Het is onduidelijk of Osaka bij de US Open, die komende week op dezelfde locatie in New York begint, wel kan aantreden. De nummer 10 van de wereldranglijst dient in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) op de baan te verschijnen voor haar partij in de eerste ronde tegen haar landgenote Misaki Doi.