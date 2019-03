Osaka laat zich niet verrassen

De 21-jarige titelverdedigster leverde in de vierde game van de eerste set nog wel haar service in, maar kwam daarna goed op stoom. Osaka, regerend kampioene van de US Open en de Australian Open, speelt in de volgende ronde tegen Belinda Bencic. De Zwitserse was in twee sets te sterk voor Ekaterina Alexandrova uit Rusland: 6-4 6-2.



Osaka, regerend kampioene van de US Open en de Australian Open, speelt in de volgende ronde tegen Belinda Bencic. De Zwitserse was in twee sets te sterk voor Ekaterina Alexandrova uit Rusland: 6-4 6-2.