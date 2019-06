Osaka strandt verrassend in derde ronde Roland Garros

Osaka had de laatste twee grand slams, de Australian Open en de US Open in 2018, op haar naam geschreven. Ze was sinds haar zege in Melbourne de nummer één van de wereld. Op het gravel in Parijs waren haar partijen deze week uiterst moeizaam. Tegen Anna Karolina Schmiedlova en Victoria Azarenka had de Japanse lange driesetters nodig om de zege veilig te stellen.



Tegen Siniakova werd één break haar fataal in de eerste set, ook al kreeg ze zelf zeven (!) breakpoints. In de tweede set kon ze een vroege break niet meer herstellen en kwam ze zelfs een tweede break achter. Op 5-2 greep Siniakova op haar eerste matchpoint meteen de zege.