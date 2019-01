Osaka verslaat Kvitova en pakt tweede Grand Slam op rij

Rolstoel­ten­nis­ster De Groot pakt ook titel in enkelspel Australian Open

8:43 Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft bij de Australian Open in Melbourne zowel de titel in het enkelspel als in het dubbelspel veroverd. De nummer één van de wereld was individueel in twee sets veel te sterk voor haar Japanse rivale Yui Kamiji: 6-0 6-2.