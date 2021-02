Osaka wint Australian Open en pakt vierde Grand Slam-titel

Naomi Osaka heeft op de Australian Open haar vierde Grand Slam-titel veroverd. De Japanse tennisster, de nummer 3 van de wereld, was in de finale de Amerikaanse Jennifer Brady met 6-4 en 6-3 de baas.

De finale duurde een uur en 17 minuten. Osaka, die het afmaakte met een lovegame, benutte bij 5-3 in de tweede set op eigen service haar eerste wedstrijdpunt door een gemiste return van Brady.

In de eerste set liep Osaka uit naar een 3-1-voorsprong. Brady maakte de servicebreak ongedaan en serveerde op 5-4 om in de set te blijven. Op het eerste setpunt van Osaka sloeg ze echter een op het oog eenvoudige forehand in het net.

Osaka liep, zonder te imponeren, in de tweede set uit naar 4-0 en de onervaren Brady oogde aangeslagen. Door een aantal slordigheden bij de Japanse kwam ze echter terug tot 4-2, maar verder liet Osaka het niet komen. Met een sterke game maakte ze het toch nog overtuigend af.

In zeven duels heeft Osaka, die in de halve finales Serena Williams versloeg, slechts één set verloren; in de vierde ronde tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza overleefde ze twee wedstrijdpunten.

De 23-jarige Osaka was in 2019 ook al de sterkste op de Australian Open. Ook de US Open won ze twee keer; in 2018 en 2020. Op Roland Garros en Wimbledon is ze nog nooit voorbij de derde ronde gekomen.

De twee jaar oudere Brady, de mondiale nummer 24, stond voor het eerst in de eindstrijd van een grandslamtoernooi.

De finale mocht worden bijgewoond door publiek. In totaal mochten er iets minder dan 7500 fans aanwezig zijn. Dat is ongeveer de helft van de capaciteit van de Rod Laver Arena. Eerder in de week moest Melbourne in lockdown, waardoor er vijf dagen geen toeschouwers welkom waren op Melbourne Park.