Ostapenko en Collins naar WTA-toernooi in Rosmalen

Kvitova wint toernooi in Stuttgart en klimt naar tweede plaats

28 april Petra Kvitova is winnares geworden van het sterke graveltoernooi van Stuttgart. De nummer 3 van de wereld was in de finale de Estse Anett Kontaveit de baas: 6-3, 7-6 (2). De Tsjechische was gisteren in de halve finales verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens.