Oud-profvoetballer Søren Lerby ziet in Melbourne zoon tennissen

Lucas Pouille zet opmars in Melbourne voort

10:35 Lucas Pouille heeft zijn opmars in Melbourne verder gestalte gegeven. De als 28ste geplaatste Fransman klopte vandaag in de achtste finale de als 11de geplaatste Kroaat Borna Coric in vier sets: 6-7 (4), 6-4, 7-5, 7-6 (2). Pouille kwam bij de Australian Open nog nooit verder dan de eerste ronde, maar staat bij de editie van 2019 in de kwartfinale.