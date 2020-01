Pavljoetsjenkova schakelt als tweede geplaatste Pliskova uit

video Federer ontsnapt aan uitschake­ling in thriller tegen Millman

24 januari Roger Federer is in de derde ronde van de Australian Open ontsnapt aan een uitschakeling. De Zwitserse nummer drie van de wereld had vijf sets nodig om de Australiër John Millman te verslaan. Ruim na middernacht trok Federer toch aan het langste eind in de supertiebreak (6-4, 6-7(2), 4-6, 6-4, 6-7 (8).