Peng komt met opvallend interview: ‘Nooit iemand beschuldigd van seksueel misbruik’

Peng deed haar verhaal in een kort interview dat is gepubliceerd in Lianhe Zaobao, de grootste Chineestalige krant van Singapore. Het was de eerste keer dat ze in het openbaar sprak sinds de beschuldiging die maar kort op haar account heeft gestaan, daarna werd verwijderd en ze enige tijd spoorloos was. Er waren grote zorgen over haar veiligheid en gezondheid, onder meer geuit door het Witte Huis en de bond WTA, die besloot geen tennistoernooien meer in China te houden uit protest over de manier waarop Peng behandeld zou worden. Aan de authenticiteit van door staatsmedia gepubliceerde foto’s van de tennisster, een voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, werd getwijfeld. Ook de WTA vroeg zich af of een door Peng gestuurde email wel echt van haar kwam. Wel sprak ze twee keer via een videocall met IOC-voorzitter Thomas Bach.