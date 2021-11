Pete Sampras weet het zeker: ‘Hij is de beste tennisser ooit’

,,Als je ziet wat Novak de afgelopen tien jaar heeft gedaan, dan is het voor mij duidelijk dat hij de grootste ooit is”, aldus de 50-jarige Sampras. ,,Hij wint majors, hij is heel constant en eindigt nu al voor het zevende jaar als nummer 1 van de wereld. Ik denk niet dat iemand hem dat ooit gaat nadoen. Ik was jaren de man, maar hij is nog langer dé man. Hij doet het bovendien in een periode waarin hij twee andere grootheden domineert, Roger en Rafa, en waarin hij ook de jonge generatie aan kan.”



Djokovic won dit jaar de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Hij kwam daarmee wat betreft gewonnen grandslamtitels op gelijke hoogte met Federer en Nadal. De drie toptennissers hebben allemaal twintig grandslamtoernooien op hun erelijst staan. Djokovic kon het record twee maanden geleden op de US Open alleen in handen nemen, maar hij verloor in New York de finale tegen Daniil Medvedev.