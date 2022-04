Pikante transfer: coach Serena Williams naar Simona Halep

Samenvatting Botic van de Zandschulp in eerste ronde Miami onderuit tegen qualifier

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het masterstoernooi van Miami. Hij werd in de openingsronde met 6-4 6-4 verrast door de Kazach Michail Koekoesjkin.

25 maart