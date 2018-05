'Plezier is terug, ook de energie'

Kyrgios trekt zich gebles­seerd terug op Roland Garros

14:58 Tennisser Nick Kyrgios heeft zich een dag voordat hij in actie zou komen in de eerste ronde op Roland Garros teruggetrokken. De Australische nummer 23 van de wereld kampt al een tijd met een elleboogblessure. ,,Het risico op terugslag is nog te groot en met het oog op het grasseizoen wil ik dat risico niet nemen", schrijft Kyrgios op Twitter.